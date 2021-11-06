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Emekliye 503 liralık zam! Yeni maaşlar...

Emekliye 503 liralık zam! Yeni maaşlar...
Emekli milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 4 aylık TÜFE’ye göre % 6.72 olacak, maaş artışı 503 liraya varacak. Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı 2021 enflasyonu tahminine göre göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17'yi bulabilecek. İşte emekli ve memur maaşlarıyla ilgili tüm detaylar...
 
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