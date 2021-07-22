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Emekliye 498 lira ek ödeme masada!
Milyonlarca emekli bekliyordu ve o tarih geldi. Temmuz ayında zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alan emekliler için 498 liraya varan ek gelir masada. Memurlar bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımını da zamlı alırken, emeklilere de ödenmesi talebi toplu sözleşme masasına taşınıyor. Talep hayata geçerse, 2 çocuklulara 498 lira ek gelirin yolu açılacak. Talep SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de isteniyor...