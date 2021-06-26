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Emekliye 3 müjde birden! Hesaplara yatacak
Emekli ve memur maaşlarına zam geliyor. Temmuz ayının 1'i ile 5'i arasında hesaplara yatıyor. Emekli maaşına yüzde 7.67 oranında zam yapılması bekleniyor. Ayrıca emeklilere verilen ek ödeme sınırının da yükselmesi bekleniyor. Ayrıca emeklilere Kurban Bayramı sebebiyle erken maaş ödemesi de söz konusu. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri.
Emekli maaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Emekliler, dul ve yetimler için Temmuz zam ayı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini 5 Temmuz'da duyuracak.