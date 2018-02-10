Emekliye 2. zam

Emekliler bu yılın ilk zammını cebine koydu, ikinci artışı ise Temmuz 'da alacak. Bu artışın da ipuçları var. 2018 Yılı Programı'ndaki tahmine göre; Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 4.02, memur emeklilerinde yüzde 3.52 olacak.

SSK'LIYA EN AZ BİN 632 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Memur emeklilerinin Temmuz zammı ise toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 olacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. 2018 Yılı Programı'nda Temmuz zammının ipuçları yer aldı. Programda enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik zamma ilaveten yüzde 0.02 enflasyon farkı verilebileceği kaydedildi. Eğer tahmin gerçekleşirse en düşük maaş; memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya, esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak. Gerçekleşen enflasyon verilerine göre zam oranları artabilecek ya da azalabilecek.

YILLIK TAHMİN DEĞİŞTİ

Nitekim, Merkez Bankası , 2018 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 6.5-9.3 aralığında orta noktası yüzde 7.9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda, Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 4.02'nin, memur emeklilerinde yüzde 3.52'nin üstünde olabilecek. (Takvim)

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