Emekliye 2 bin 921 lira ve...

Emekli maaşları ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Milyonlarca memur ve emekli yapılacak yeni zamma odaklandı. Ocak artışının ipuçları da geldi. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre rakamlar hesaplandı. Yapılacak zam ile birlikte ön görülen en düşük maaş memurlarda 3860, memur emeklilerinin ise 2921 TL olacak. Vatandaşlar 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak', 'Emekli ocak zammı ne kadar' sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte memur ve emekli ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...

Emekli maaşlarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Memur ların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak ayı artışının ipuçları geldi.

Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

524 TL AİLE YARDIMI

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.