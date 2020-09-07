Emekliye 2 bin 550 lira! Harekete geçildi, yeni zaman ve...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Peş peşe açıklamalar geliyor. Emeklilere güzel haber geldi, taban tutarına zam için harekete geçildi. Bu ay emekli olanlar ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak. Kampanyalar ile koşulsuz bin 200 lira veren de var. Rakam 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

Milyonlarca emekli, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar istediği bankaya başvurarak ödemeden yararlanıyor. Bankalar promosyon kampanyalarıyla birbirleriyle yarışıyor.

Promosyonda taban tutar müjdesi son günlerde emekliler arasında en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere 2017 yılında ilk kez verilen promosyon ödemeleri emeklilere 3 yılda bir ek kazanç olurken bu yılın ödemesi Mart ayında yapıldı. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşı 1.500-2.500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda ise 750 lira promosyon verilirken bu tutarların artırılması gündeme geldi. Peki, SSK SGK Bağ-Kur promosyon nasıl artırılır?

"3 YIL MAAŞIMI SİZDEN ALACAĞIM" TAAHÜDÜ

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.

Emekli promosyon ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.

NASIL ARTIRILIR?

Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.

TABAN TUTARA YENİ ZAM

Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?

Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.

SÜRE BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ?

Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet 'ten de banka seçilebiliyor.

İşte bankaların verdikleri promosyon tutarları:

AKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira ödüyor.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon ödüyor. Böylece 2 bin 550 liraya varan ödeme alınabiliyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira promosyon veriyor.

ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.