Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Milyonlarca emekli ve memur bekliyor. Geri sayım başladı. Herkes maaşlara yapılacak zammı bekliyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor. Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor.Beklenen zam oranları gerçekleşirse BAĞ-KUR emekli maaşı 2036 TL, SSK'lılarda ise 2410 TL olacak.2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak.

Yazarımız Mert Nayır 4 Ocak'ta emekli ve memura verilmesi muhtemel zammı yazdı...Oran nasıl belirleniyor? Ne zaman açıklanacak? Farklar nasıl hesaplanacak? Tüm sorulara cevap arayalım. Enflasyon kasımda yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre Aralık; soğuk kışın ilk, yılın ise son ayı. Çalışma hayatı içinse her yılın en kritik en önemli ayı. Bir tarafta 10 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, diğer taraftan memur a ve emekliye yapılacak zam oranının belirleneceği, idari para cezalarından, kıdem tazminatı tavanına kadar yeni yılda çalışma mevzuatında uygulanacak tüm rakamların belirlendiği ay.İşte milyonlarca memurun ve emeklimizin de göz kulağı 2021 yılında maaşlara yapılacak zam oranında...Oran nasıl belirleniyor? Ne zaman açıklanacak? Farklar nasıl hesaplanacak? Tüm sorulara cevap arayalım. Enflasyon kasımda yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Emekli memurlar ve aktif sigortalı memurlar ile ilgili 2019 yılı 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre; 2020 ve 2021 yılı maaş zam oranları belirlenerek imza altına alınmıştı.

Ocak 2021 memur maaşlarına enflasyon oranı ekleyebilmek için, açıklanan enflasyon oranlarının 2020 ikinci altı aylık diliminde yüzde 3'ten daha fazla açıklanması gerekiyor. Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı.

Memur maaş zammının açıklanması için geriye son 2 veri kaldı. 3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

2020 YILI TÜFE BEKLENTİSİ %12.47

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor. Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor. En düşük Bağkur'lu maaşı 1 bin 500 lira. Beklenen zam oranları gerçekleşirse BAĞ-KUR emekli maaşı 2036 TL, SSK'lılarda ise 2410 TL olacak.2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak.

2020 Temmuz ayında belirlenen yüzde 5,75 zamla oluşan memur maaşları ise şu şekilde;