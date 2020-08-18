Emekliye 1200 lira ödeme!

Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Emeklilere 1200 lira ödeme. Emekliler emekli maaşlarının dışında bankaların verdiği emekli promosyonunu almak için hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini yakından takip ediyor. 2020 yılının ağustos ayını geride bırakmaya az bir süre kala, 12 milyon emekli ikinci promosyon ödemelerini araştırıyor. Peki, emekliye 2. Promosyon ne zaman verilecek? Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliye promosyon konusu ile ilgili merak edilenler…

Milyonlarca emekli ek gelir sağlaması nedeniyle bankaların promosyon ödemelerini yakından takip ediyor. Üç yıl aynı bankada kalma taahhüdü veren ve taahhüdü biten emekliler ikinci promosyon ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Emekli maaşına ek emekliler için ödenen ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYONU VERİYOR?

GARANTİ

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara; ek ürün koşulsuz 1.200 TL’ye varan nakit promosyon. Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile, 1-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Garanti BBVA’lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.

AKBANK

500, 625, 750 lira veriyor. Şubede öncelikli hizmet, ücretsiz havale-EFT, kredi kolaylığı ve maaşı 2 gün erken çekme gibi imkanlar sunuyor.

ŞEKERBANK

500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var. Kart aidat muafiyeti, şubede işlem önceliği, ücretsiz havale-EFT imkanları sunuyor.

VAKIFBANK

500, 625, 750 lira ödüyor. Emekliler, tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK

675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor. Kredi kolaylıkları, indirim imkanları sunuyor.

FİBABANK

500, 625, 750 lira ödüyor.

HALKBANK

500, 625, 750 lira ödüyor. Maaşın tamamını şube ve ATM'lerden çekebilme imkanı, ücretsiz ve indirimli hizmetler sunuyor.

ING

750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI

750, 875, 1.000 lira veriyor. Ücretsiz havale, EFT, kart imkanı, kredi ve mevduat kampanyaları sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTI NEDİR?

Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Ayrıca başka bir şart aranmıyor.

EMELİYE İKİNCİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli promosyon ödemelerinin ilki 2017 Şubat ayında hayata geçirildiği için 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan yeniden 3 yıl kalma taahhüdü vererek ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.

2017 sonrası emekli promosyonu için bankaya taahhüt veren emekliler de taahhütleri bitinci ikinci promosyona ödemesine hak kazanacak.

TAAHHÜD SÜRESİ BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ, AYNI BANKADA MI KALINMALI?

Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını o bankadan alabilir. Süre dolmadan ise banka değişikliği yapılmıyor. Eğer kredi kullanmamışsa kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılmak mümkündür.

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.

YENİ EMEKLİ OLAN NASIL PROMOSYON ALACAK?

Emekli maaş bankası seçilirken, promosyon tutarlarına bakarak banka seçimi yapılabilir. Maaşın bağlanmasının ardından taahhüt verip ödeme alınıyor.