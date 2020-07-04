Emekliye 1000 TL | Bankaların emekli promosyonları 2020 - Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca emekli temmuz zammı sonrası gözlerini, bankaların emekli promosyonlarına çevirdi. Emekliye promosyon haberleri, koronavirüs sonrası normalleşme adımlarının atılmasıyla merak edilen soruların başında yer aldı. Emekliye hangi banka kaç lira promosyon veriyor, emekli promosyonu nasıl alınır gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekli promosyon oranları, normalleşmeyle birlikte daha yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ile yeni emekli maaşı bağlanan vatandaşlar, maaş bankasını seçip promosyon alabiliyor. Emekli maaşına göre, en az 500, 625, 750 lira verilirken, yarışı hızlandıran bankaların emekli promosyon tutarları 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, Emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyor?

Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar sağladıkları promosyon imkanıyla, emekli promosyonları 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Ek kampanyalarla, bu oran 2500 liraya da çıkabiliyor.

AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.

GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu dijital kanallardan yapanlara maaşa göre 50, 125, 200 lira bonus yüklemesi yapıyor.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.

ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus avantajı var.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.

Emekliler, ister mevcut bankasından ister seçeceği bankadan yeni ödemesini alabiliyor.