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Emekliye 1.750 TL! Başvuran alıyor

Emekliye 1.750 TL! Başvuran alıyor Milyonlarca emekliye müjde! Zam geldi 1.750 TL ödeme yapılıyor. Başvuran emekliler alabiliyor.
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