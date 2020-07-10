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Emekliye 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi?
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Bu ay yüzde 5.75 zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. İkramiye, en geç 27-30 Temmuz’da hesaplara yatırılacak, bu ay aylık bağlanan emekliler de ödemeden yararlanacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte Kurban Bayramı ikramiyesi ile igili merak edilen tüm detaylar...
Bu ay yüzde 5.75 zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da Kurban Bayramı ikramiyesi heyecanı yaşıyor.