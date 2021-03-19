Emeklilikte yeni formül! 'Yumuşak geçiş'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Emeklilik ile ilgili çok önemli bir değişiklik gündemde. Emekliliğe yumuşak geçiş modeli geliyor. Çalışanları sevindirecek gelişme. Geniş olanaklar sağlanıyor. Türkiye, ekonomi reform paketi ile yeni dönemde "kısmi süreli, evden, uzaktan, vardiyalı" çalışmanın ardından emekliliğe geçiş modelinden uydu ofislere kadar birçok yeni çalışma modeli ile tanışacak. Yeni çalışma modelleri yaygın hale gelirken çalışanların hakları yasal olarak korumaya alınacak. Ücret ve çalışma koşulları net şekilde ortaya konulacak. Emeklilik ile ilgili de çok önemli değişiklikler olacak.

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte iş hayatında birçok değişiklik yaşandı. Yeni süreç ile birlikte çalışanları ilgilendiren değişimler olmaya dvam ediyor. Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan uzaktan çalışma mevzuatının yeni iş modelleri uyum sağlayacak şekilde revize edilirken, yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaşacak. Türkiye, salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan "kısmi süreli, evden, uzaktan, vardiyalı" çalışmanın ardından yeni iş modelleri ile tanışacak. Yeni dönemde flextime (esnek zaman) yaygın hale gelirken, emekliliğe geçiş modelinden uydu ofislere kadar birçok yeni çalışma modeli devreye girecek.

UYDU OFİSLER YAYGINLAŞACAK

Salgınla mücadele süreci sosyal yaşamda olduğu gibi iş hayatında da önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Uzaktan çalışma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışma hayatının merkezine oturdu. Türkiye uzaktan çalışmaya ilişkin ikincil mevzuat hazırlıklarına başladı. Nitekim Ekonomi Reform Paketi'nde yeni nesil iş yöntemlerine dikkat çekilerek yeni iş modellerine uyum kapsamında mevzuatlarda revizyona gidileceği ifade edildi. İş Kanunu'nda kısmi süreli çalışanların sosyal haklarının yanı sıra kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılacak. Yeni dönemde şirketlerin merkez ofislerinin yanı sıra kentin çeşitli bölgelerinde daha küçük uydu ofislere sahip oldukları yeni yapılar yaygınlaşacak. Yeni dönemde ön plana çıkacak bazı iş modelleri şöyle: