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Emeklilikte yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Emeklilikte yeni dönem başladı. Milyonlarca emekli Tamamlayıcı emeklilik sisteminin nasıl işleyeceğini araştırıyor. İşte tüm detaylarıyla Tamamlayıcı emeklilik sistemi...
Tamamlayıcı emeklilik sistemi, son dönemde geliştirilmeye başlanmış ve belirli maddeleri açıklanmış yeni bir yasa sistemidir. 2022’de başlaması planlanan bu sistem, kişilere tamamen farklı bir emeklilik sistemi sunmaktadır.