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Emeklilikte yeni dönem! Resmen değişti 12’ye çıkarıldı ve...

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 7:22 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 7:22

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme. Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmen değişti. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarlarında bir yılda yapılabilecek değişiklik, 6'dan 12'ye çıkarıldı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "BES'te yeni bir döneme adım atıyoruz. BES, güncel piyasa koşullarına uygun ve esnek bir yatırım aracına dönüşüyor" dedi.


Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'te yapılan  değişiklikle emeklilik yatırım fonlarının merkezi elektronik platform olan  Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) alınıp satılabilmesi için  gerekli şartlar belirlendi. SEDDK'nin Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılırken, bakanlık,  elektronik iletişim aracı ve kalıcı veri saklayıcısını ve kurulu tanımlayan (b),  (m), (ö) ve (t) bentlerinde değişikliğe gidildi. Aynı fıkraya Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nun (BEFAS),  İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ tarafından işletilen emeklilik yatırım fonu paylarının alım satımının yapılacağı merkezi elektronik platformu, kurumun ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu tanımladığı yeni bentler olarak eklendi.

Aynı Yönetmeliğin bilgilendirme, teklif ve sözleşmenin yenilenmesi  düzenleyen 5'inci maddesinin üçüncü fıkrası, "İlgisine göre katılımcı, sponsor  veya işveren Kurumca belirlenen belgeleri doldurup imzalar veya elektronik  iletişim araçları ile onaylar. Şirket tarafından belgelerin birer örneği kalıcı  veri saklayıcısı ile ilgilinin erişimine sunulur. Şirket, ilgili belgeleri matbu olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla muhafaza eder. Şirket tarafından aşağıdaki hususlarda katılımcıya bilgilendirme yapılır; 'a) Katılımcının elektronik  iletişim araçları ile bilgi ve belgelere erişebileceği.', 'b) Katılımcının tercih  etmesi durumunda söz konusu belgeleri matbu olarak veya tercih edeceği bir  elektronik iletişim aracı ile alabileceği.” şeklinde değiştirildi.

Söz konusu Yönetmeliğin 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası şöyle  değişikliğe gidildi:(4) Şirket, emeklilik sözleşmesini veya sertifikasını, yürürlük  tarihinden itibaren on iş günü içinde kalıcı veri saklayıcısı ile ilgilinin  erişimine sunar ve elektronik iletişim araçlarıyla veya matbu olarak ilgilisine  gönderir. İşveren grup emeklilik sertifikası, grup emeklilik planının genel  esasları ile sistemin işleyişine ilişkin temel bilgileri içerir. Şirket,  emeklilik sözleşmesinin ve işveren grup emeklilik sertifikasının belirtilen süre  içinde ve usulüne uygun olarak gönderildiğini ispatla yükümlüdür."

Bir yılda yapılabilecek fon dağılımı değişikliği 6'dan 12'ye çıkarıldı

Söz konusu Yönetmeliğin fon değişikliğini düzenleyen 10'uncu  maddesinde ise bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı  paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarlarında bir yılda  yapılabilecek değişiklik, 6'dan 12'ye çıkarıldı.

Yönetmeliğin emeklilik planı değişikliğini düzenleyen 11'inci maddesi,  “(1) Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya elektronik iletişim araçlarıyla  yapılır. Şirketin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve tadil edilen emeklilik sözleşmesi/sertifikası on iş günü içinde kalıcı veri saklayıcısı ile ilgilinin erişimine sunulur. İlgilinin talebi halinde, belgeler ayrıca elektronik iletişim araçlarıyla gönderilir.” şeklinde değiştirildi.

 Aynı Yönetmeliğin sistemden ayrılmayı düzenleyen 15'inci maddesinin  ikinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerinde yapılan değişiklik ve  aynı maddeye eklenen yeni fıkralar şöyle: "Şirket, elektronik iletişim araçları ile veya matbu şekilde yapılan  ayrılma talebinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde,  ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini elektronik iletişim  araçları ile iletir. Şirket, isteyen katılımcının ayrılma bilgi ve talep formu  ile hesap bildirim cetvelini şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan  güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlar. Katılımcı ilgili  mevzuat düzenlemelerine göre temin edilmesi gereken tüm evrak ile ayrılma bilgi  ve talep formunu; imzalayarak posta yoluyla veya onaylayarak elektronik iletişim  araçlarıyla eksiksiz olarak şirkete ulaştırır ve ilgili bilgi ve belgelerin  şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde bireysel emeklilik  hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar  şirket tarafından katılımcının belirttiği hesaba ödenir.

 Emeklilik Gözetim Merkezi; a) e-Devlet kimlik doğrulama hizmeti  kullanılarak erişilen güvenli alan üzerinden cayma, aktarım, ayrılma ve emeklilik  işlemlerine dair talep, bilgi ve belgelerin başvuru sahipleri ile şirketler  arasında iletilmesine ve hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bilginin  şirketler adına ilgililere iletilmesine aracılık edebilir. b) Vefat eden  katılımcıların lehtarlarına ve hak sahiplerine e-devlet aracılığıyla bildirim  yapabilir ve lehtarlar ile yasal varislere, vefat edenlerin emeklilik sözleşmesi  olup olmadığına dair sorgulama hizmeti verebilir. (10) Kurum, dokuzuncu fıkra  kapsamındaki faaliyetlerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirler.”

 Yönetmeliğin katılımcıya verilecek bilgi, belge ve formları düzenleyen  23'üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde “Öneri elektronik iletişim  araçları ile katılımcıya gönderilir veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile  katılımcının erişimine sunulur.” şeklinde değişikliğe gidildi. Üçüncü fıkrasında yer alan “katılımcının tanımlı elektronik posta  adresine, tanımlı cep telefonuna kısa mesaj yoluyla veya faksına, bunlar yoksa  posta adresine” ibaresi “elektronik iletişim araçları ile” olarak, dördüncü  fıkrasında yer alan “katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına,  bunlar yoksa posta adresine gönderir” ibaresi “elektronik iletişim araçları ile  katılımcıya gönderir veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile katılımcının  erişimine sunar” olarak değiştirildi.

  Beşinci fıkrasında yer alan “postayla ve kendi İnternet sitesi  aracılığıyla” ibaresi “iletişim araçları üzerinden” olarak değiştirilerek, aynı  maddeye “(7) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik iletişim araçlarıyla  gerçekleştirilecek onay işlemlerinin teyidi şirketler tarafından yapılır.”  fıkrası eklendi.

“BES’te dijitalleşmenin önemi vurgulandı”
 
Yönetmelik değişikliği ile sektörde dijitalleşmenin ve daha çok fon seçeneğinin önü açıldı. Buna göre, BES’te yılda 6 adet ile sınırlandırılan fon dağılımının sayısı 12’ye çıkartılırken, işlemlerin daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesi yönünde matbu gönderime alternatif olarak elektronik iletişim araçları, imzaya alternatif olarak da dijital onayın kullanılabileceği alanlar genişletilmiş oldu. önetmelik değişikliği ile birlikte yürürlüğe giren daha çok elektronik iletişim araçları ile bilgilendirme süreçlerine dayalı bir yapının oluşturulması ve bunun yanı sıra ıslak imzaya alternatif olarak dijital onay mekanizmasının bir alternatif olarak getirilmesi, işlemlerin oldukça hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. 

TSB Başkanı Atilla Benli, dijitalleşme konusundaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ve dijitalleşme konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Benli şöyle devam etti: “Salgın dönemindeki en önemli kazanımlardan biri olan dijitalleşmenin iş süreçlerinde kalıcı hale getirildiğini görmek memnuniyet verici. Dijitalleşme ile sektöre ve BES katılımcılarına kolaylık sağlanmasını oldukça önemsiyoruz. TSB olarak bu kapsamdaki işlemlerde kullanılan bilgi ve belgelerin matbu olarak iletilmesinin yanı sıra dijital kanallarla katılımcıya iletilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüze ve katılımcılarımıza fayda sağlayacak her nevi girişimin savunucusu ve takipçisi olacağız.”

Yönetmelikteki bir diğer değişiklik de EGM tarafından e-devlet üzerinden operasyonların merkezileşmesi yönünde. Bu sayede BES işlem maliyetlerinin azalmasının sağlanması bekleniyor. Buna göre, katılımcıların cayma-aktarım-ayrılma ve emeklilik talepleri ile hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bilgilendirmenin şirketler adına ilgililere iletilmesine aracılık edilebilecek.Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, BES’in gelişen piyasa koşulları ve robotik uygulamalarla birlikte fon dağılım değişikliği taleplerini karşılamada daha esnek olacağını belirterek, bu gelişmenin katılımcıların son derece yararına olduğunun altını çizdi. Benli şöyle devam etti: “Yönetmelik değişikliği sayesinde katılımcılar, büyüyen fonlarını, günümüzün gelişen piyasa dinamiklerini takip ederek daha fazla sayıda fon dağılım değişikliği hakkına sahip olarak değerlendirebilecekler. Yıl içerisinde 6 kez fon değişikliği yapabilen katılımcılar artık 12’ye çıkan değişiklik hakları sayesinde işlem yapma alanlarını genişletmiş oluyorlar. Diğer yandan BEFAS sayesinde sadece BES sözleşmelerinin bulunduğu şirketin değil, diğer tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden de yararlanabilecekler. Yılda 12’ye çıkan fon dağılım değişikliği hakkı, katılımcılara dijital fon yönetimi platformlarının sunduğu yapay zekâ uygulamalarını daha etkin kullanarak, daha verimli bir fon yönetimi yapabilme imkânı da veriyor.” 
 
 Emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp  satılabilmesi

 Aynı Yönetmeliğe 23/A maddesinden sonra gelmek üzere emeklilik yatırım  fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesine ilişkin şu bölüm  eklendi:"MADDE 23/B – (1) Kurum tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü  alınarak BEFAS’ta işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, Kurum  tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara  sunulması zorunludur. Bu kapsamda sunulacak fonların alım satımı, İstanbul Takas  ve Saklama Bankası AŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun ve Kurumun uygun  görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden  gerçekleştirilir.

 (2) Birikimin bir kısmının veya tamamının BEFAS’ta işlem gören fona  veya fonlara yönlendirildiği sözleşme veya sertifikalarda; a) 22/A maddesinin  ikinci fıkrasında yer alan kontrol işlemi uygulanmaz. b) 22/A maddesinin üçüncü  fıkrasında yer alan iade işleminde BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait  fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmez, sadece katılımcının  sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade  işlemi yapılır.

 (3) Birikiminin bir kısmını veya tamamını BEFAS’ta işlem gören fona  veya fonlara yönlendirmek isteyen katılımcılara ikinci fıkrada belirtilen  hususlarda bilgilendirme yapılarak katılımcıların onayı alınır (4) Emeklilik  gözetim merkezi BEFAS üzerinden başka şirketlerin fonlarını seçmek isteyen  katılımcıların fon seçeneklerini değerlendirebilmesi için Kurumca belirlenen  ilkeler çerçevesinde bilgilendirme amacıyla gerekli altyapıyı kurar. (5) Kurum,  işbu maddeye istinaden yapılacak bilgilendirmelere dair usul ve esasları  belirler.”

  Yönetmeliğin 26/A maddesinin beşinci fıkrası “(5) Bu madde  kapsamındaki paralar emeklilik şirketleri tarafından, ödemeyi gerektiren tarihi  izleyen Şubat ayının sonuna kadar hak sahipleri, katılımcı ya da çalışana kısa  mesaj, diğer elektronik iletişim araçları üzerinden; herhangi bir elektronik  iletişim aracı bilgisi bulunmaması durumunda ise iadeli taahhütlü mektup ile  bildirilir.” şeklinde değiştirildi.

  Yönetmeliğin 29'uncu maddesindeki değişiklikle bu Yönetmelik  hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu  Başkanı'nın yürüteceği belirlendi.    Söz konusu Yönetmeliğin, emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir  platformdan alınıp satılabilmesini düzenleyen 8'inci maddesi 1 Temmuz 2021  tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin diğer hükümleri ise bugün itibarıyla  yürürlüğe girdi.

 

 

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