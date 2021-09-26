Emeklilikte yeni dönem! Çocuklar da emekli olacak 10 yaş altı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Emeklilikte yeni dönem. Tamamlayıcı emeklilik sistemi artık 18 yaş altı çocuklara da açıldı. Üstelik devlet desteği yüzde 25 olarak uygulanıyor. 3 ayda 50 bin çocuk sisteme girdi. Yüzde 70’i 10 yaşın altında.

Türkiye bundan 3 ay önce devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçirdi. Tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) artık 18 yaşın altındaki çocuklar için de devreye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken müjdesini verdiği yenilik, böylece hayata geçti. Şu anda anne ve babalar 18 yaş altındaki çocukları için BES'te hesap açabiliyor ve tasarruf yapabiliyor. Üstelik 100 lira gibi aylık küçük bir ödemeyle büyük birikimler elde edilebiliyor.

Burada devlet de büyük bir katkı yapıyor. Hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 25'lik devlet katkısı birikimlerin artmasını sağlıyor.

Yani her ay yatırdığınız 100 liraya 25 lira da devlet katkı yapıyor.Böylece birikim 125 lira oluyor.Bu birikim ayrıca değişik fonlarda nemalanarak çoğalıyor.

1 YAŞ ALTI SİSTEMDE

18 yaş altı BES rakamlarına baktığımızda ilginç sonuçlar görülüyor. Son 3 ayda anne ve babaların sisteme büyük ilgi gösterdiği rakamlara da yansımış durumda. Sistemin başladığı tarihten bu yana 23 aylık sürede 50 bin çocuk için hesap açıldı.

Bu çocuklar için yatırılan para ile fon büyüklüğünün 44 milyon TL'yi devlet katkısının da 3 milyon TL'yi geçtiğini görüyoruz.

Böylece her çocuk için 3 ayda 900 lira civarında para yatırıldığı anlaşılıyor.Çocuk başına aylık 300 liralık ödeme yapılmış oluyor.

10 Eylül itibarıyla açıklanan 18 yaş altına ilişkin EGM verilerine göre; 1 yaşın altına yönelik düzenlenen sözleşmelerin oranı yüzde 7 civarında gerçekleşirken, 10 yaşın altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri toplamının yüzde 70'ini oluşturuyor.Fon büyüklüğü açısından bakıldığında ise 1 yaş altı çocukların fon büyüklüğü bu alandaki toplam tutarın yüzde 4'üne denk gelirken, 10 yaş altındaki çocukların fon büyüklüğü toplam fon büyüklüğün yüzde 54'ünü oluşturuyor. Yaşlara bakıldığında ise en yüksek sayı 16 yaşında görülüyor.Sektör temsilcileri sistemin giderek yaygınlaşacağını ve şu anda 56 yaş 10 yıl olarak uygulanan emeklilik şartının geri çekilmesiyle daha çok çocuğunu sisteme katılacağını belirtiyor.

3 AYDA BÜYÜK İLGİ

18 yaş altına BES 3 ayını doldurdu

3 ayda 50 bin çocuk sisteme girdi

18 yaş altı fon büyüklüğü 44 milyon TL oldu

Çocuklara devlet katkısı 3 milyon lirayı aştı.

İKİNCİ EMEKLİLİK AVANTAJI

SADECE çocuklar değil büyükler için de BES ikinci emeklilik sunuyor.

Üstelik sosyal güvenlik kurumundaki emekliliği engellemeden ikinci bir maaş ya da toplu paraya kavuşmak mümkün oluyor. Üstelik 56 yaş ve 10 yıl sistemde kalmak yetiyor.

İşte bir bakışta BES sistemi.

BEBEKLER SİSTEMDE

1 yaş altı sözleşme oranı yüzde 7

1 yaş altı fon büyüklüğü oranı yüzde 4

10 yaş altı sözleşme oranı yüzde 70

10 yaş altı fon büyüklüğü oranı yüzde 54.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Herhangi bir işyerinde çalışanlar

Kendi adına prim ödeyen vergi mükellefleri

Ev kadınları ve 18 yaşından küçük çocuklar

İŞSİZLER NASIL BAŞVURULUR?

45 yaş altı çalı-şanlar otomatik katılır diğer sigorta lılar bir şirkete başvurur

İLK ödeme yapı-larak sistem başlatılır.

ŞARTLAR NELER?

Belli peri-yotlarla prim ödemek

10 yıl sistemde kalmak

56 yaşını doldurmak.

HANGİ TEŞVİKLER VAR

Her katılımcıya yüzde 25 katılım payı

Otomatik katılımda 1000 TL ödeme

Emeklilik zamanında yüzde 5'lik katkı