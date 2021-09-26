Emeklilikte yeni dönem! Çocuklar da emekli olacak 10 yaş altı...

Türkiye bundan 3 ay önce devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçirdi. Tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) artık 18 yaşın altındaki çocuklar için de devreye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken müjdesini verdiği yenilik, böylece hayata geçti. Şu anda anne ve babalar 18 yaş altındaki çocukları için BES'te hesap açabiliyor ve tasarruf yapabiliyor. Üstelik 100 lira gibi aylık küçük bir ödemeyle büyük birikimler elde edilebiliyor.
Burada devlet de büyük bir katkı yapıyor. Hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 25'lik devlet katkısı birikimlerin artmasını sağlıyor.
Yani her ay yatırdığınız 100 liraya 25 lira da devlet katkı yapıyor.Böylece birikim 125 lira oluyor.Bu birikim ayrıca değişik fonlarda nemalanarak çoğalıyor.
1 YAŞ ALTI SİSTEMDE
18 yaş altı BES rakamlarına baktığımızda ilginç sonuçlar görülüyor. Son 3 ayda anne ve babaların sisteme büyük ilgi gösterdiği rakamlara da yansımış durumda. Sistemin başladığı tarihten bu yana 23 aylık sürede 50 bin çocuk için hesap açıldı.
Bu çocuklar için yatırılan para ile fon büyüklüğünün 44 milyon TL'yi devlet katkısının da 3 milyon TL'yi geçtiğini görüyoruz.
Böylece her çocuk için 3 ayda 900 lira civarında para yatırıldığı anlaşılıyor.Çocuk başına aylık 300 liralık ödeme yapılmış oluyor.
10 Eylül itibarıyla açıklanan 18 yaş altına ilişkin EGM verilerine göre; 1 yaşın altına yönelik düzenlenen sözleşmelerin oranı yüzde 7 civarında gerçekleşirken, 10 yaşın altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri toplamının yüzde 70'ini oluşturuyor.Fon büyüklüğü açısından bakıldığında ise 1 yaş altı çocukların fon büyüklüğü bu alandaki toplam tutarın yüzde 4'üne denk gelirken, 10 yaş altındaki çocukların fon büyüklüğü toplam fon büyüklüğün yüzde 54'ünü oluşturuyor. Yaşlara bakıldığında ise en yüksek sayı 16 yaşında görülüyor.Sektör temsilcileri sistemin giderek yaygınlaşacağını ve şu anda 56 yaş 10 yıl olarak uygulanan emeklilik şartının geri çekilmesiyle daha çok çocuğunu sisteme katılacağını belirtiyor.
3 AYDA BÜYÜK İLGİ
18 yaş altına BES 3 ayını doldurdu
3 ayda 50 bin çocuk sisteme girdi
18 yaş altı fon büyüklüğü 44 milyon TL oldu
Çocuklara devlet katkısı 3 milyon lirayı aştı.
İKİNCİ EMEKLİLİK AVANTAJI
SADECE çocuklar değil büyükler için de BES ikinci emeklilik sunuyor.
Üstelik sosyal güvenlik kurumundaki emekliliği engellemeden ikinci bir maaş ya da toplu paraya kavuşmak mümkün oluyor. Üstelik 56 yaş ve 10 yıl sistemde kalmak yetiyor.
İşte bir bakışta BES sistemi.
BEBEKLER SİSTEMDE
1 yaş altı sözleşme oranı yüzde 7
1 yaş altı fon büyüklüğü oranı yüzde 4
10 yaş altı sözleşme oranı yüzde 70
10 yaş altı fon büyüklüğü oranı yüzde 54.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Herhangi bir işyerinde çalışanlar
Kendi adına prim ödeyen vergi mükellefleri
Ev kadınları ve 18 yaşından küçük çocuklar
İŞSİZLER NASIL BAŞVURULUR?
45 yaş altı çalı-şanlar otomatik katılır diğer sigortalılar bir şirkete başvurur
İLK ödeme yapı-larak sistem başlatılır.
ŞARTLAR NELER?
Belli peri-yotlarla prim ödemek
10 yıl sistemde kalmak
56 yaşını doldurmak.
HANGİ TEŞVİKLER VAR
Her katılımcıya yüzde 25 katılım payı
Otomatik katılımda 1000 TL ödeme
Emeklilik zamanında yüzde 5'lik katkı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 18 yaş altındaki 50 bine yakın çocuğun Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil olduğunu belirterek, "18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar TL’ye ulaşabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 10 Eylül 2021'deki verilerine bakıldığında BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 13 milyona ulaştığını, yaklaşık 24 milyar TL’lik devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yaklaşık 190 milyar TL olduğunu açıkladı. Sektördeki başarı grafiğinin her geçen gün daha yukarı taşındığına dikkati çeken Benli, “Bireysel Emeklilik Sistemi’ne vatandaşlarımızın teveccühü her geçen gün katlanarak artıyor. Heyecanımız büyük. 18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar TL’ye ulaşabileceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.
11 emeklilik şirketi 18 yaş altına BES’i portföyüne aldı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, BES ve otomatik katılımda son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, sektörün çatı kurumu olarak Türk ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürün kullanımını yaygınlaştırmak, ürünleri sigortalılar lehine geliştirmek ve sektöre bu alanlarda rehberlik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 18 yaş altı gençlerin BES’e katılmasının yolunun açılmasının da bu çalışmaların bir sonucu olduğunu aktaran Benli, “18 yaş altı BES, küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığının kazandırılarak emeklilikte refah kaybının önlenebilmesi, ulusal tasarrufların artması ve beraberinde sektörün de büyümesi anlamında son derece önem verdiğimiz bir çalışma. İlk üç ayda gördüğümüz ilgiden memnunuz, şu anda 11 emeklilik şirketimiz ürünü portföyüne aldı. Tüm emeklilik şirketlerinin sürece katılmasıyla birlikte buradaki büyük potansiyelin daha net ortaya çıkacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Benli, BES’te katılımcı sayısının 7 milyona yaklaştığını belirterek, fon büyüklüğünün ise yaklaşık 23 milyar TL devlet katkısı ile birlikte yaklaşık 176 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. 2017’de başlayan otomatik katılım uygulamasında ise fon büyüklüğünün 620 milyon TL’yi aşan devlet katkısı ile birlikte 14,5 milyar TL’ye ulaştığı ifade eden Benli, "Güncel olarak sistemde tasarruf yapmaya devam eden 6 milyon aşkın çalışan var. Özellikle yaz aylarında sistemdeki çalışan sayısında 300 bine yakın bir artış gözlemledik. Salgın tedbirlerinin esnetilmesi ile birlikte istihdam edilen çalışan sayısındaki artışın olumlu etkilerini gördüğümüzü düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.