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Emeklilikte yeni dönem! 3 yıl...
Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Emekli olmak isteyenler için çok önemli gelişme. Birleştirilmesine karar verildi. 3 yıldan önce ise çıkılamayacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet gösteren Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik’in Türkiye Varlık Fonu ( TVF ) çatısı altında birleştirilmesine karar verildi. Buna göre TVF satın alması ile TVF altında Türkiye Hayat ve Emeklilik Adında şirket kuruldu. Peki bu değişikliğin bireysel emekliliğe ne gibi etkileri olacak? İşte cevabı..
Kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşme süreci tamamlandı. Peki ne gibi değişikliklerin yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı şu bilgileri verdi: