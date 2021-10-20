Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) masada! Yeni yol haritası hazırlanacak!

Yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) AK Parti’nin gündeminde… Emekliliği bekleyen yüzbinlerce EYT’li için rapor hazırlandı. AK Parti’nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Peki, EYT’de son durum ne? EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun bir süredir gündemdeydi. Emekli olmak için gün sayan yüzbinlerce EYT’li için AK Parti cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. AK Parti’nin sahadan gelen eleştiriler doğrultusunda hazırladığı raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları dile getirdiği belirtildi.

Türkiye Gazetesi’nden Ebru Karatosun’un haberine göre, 2023 seçim hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu kapsamda önemli bir rapor hazırladı. Yaz boyunca sahada olan milletvekilleri, MKYK üyeleri ve AK Parti teşkilatı, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek raporlaştırıp Genel Merkez’e iletti. Vatandaşlardan gelen eleştirilerin 20 başlıkta toplandığı rapor, yarınki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

EYT VE ERKEN YAŞTA EVLİLİK MASADA

Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.

YENİ YOL HARİTASI HAZIRLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti’nin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Meclis’in açılmasının ardından yargı reformu, gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalışmalarını hızlandıran AK Parti’nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

EYT İÇİN YASA ÇIKACAK MI?

Daha önce Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç da katıldığı bir televiyon programında , 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söylemişti.

Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e gidereken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

EYT ÇIKARSA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon bireyi direk ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin kişi sayısı ise 700 bin civarında.

EYT NEDİR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim ün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

1976 ile 1999 yılları arasında işe girenlere ‘kademeli yaş’ şartı getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti. Emekliliğine kısa süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Bu kişilere ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ ya da ‘EYT’ deniliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarına çare bulmak için siyasi partiler dahil her kapıyı çaldı. Talepleri kanun teklifiyle Meclis gündemine de geldi.