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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklaması! Flaş gelişme! Milyonları kapsıyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'dan asgari ücrete kadar milyonları kapsayan son dakika gelişmesi! Hükümet düğmeye bastı masaya yatırılıyor. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtiliyor. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.