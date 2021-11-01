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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili flaş açıklama! Örneklerle anlatıldı, emeklilik hesabı...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca kişi bekliyordu. Çalışmalar başladı. EYT'liler çalışmayı yakından takip ediyor. Sigortalılar kendilerinin bu yasadan nasıl yararlanacaklarını da merak ediyor. Prim ve yıl formülüne göre emeklilik hesabı nasıl yapılacak? Hangi tarihlerde sigortalı olanlar yasa kapsamına girecek? Örneklerle anlatıldı, işte o sorular ve yanıtları...