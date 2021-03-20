Emeklilikte tahsis talep tarihi nedir? Hangi şartlarda emekli olunur?

İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişileri ilgilendiriyor! Emeklilik hakkına kavuşabilmek için bu 3 şarta dikkat! Çalışanların yıllarca beklediği emeklilik için önemli kriterler bulunuyor. Pek çok kişi emekli olacağı tarihi ve emeklilik ile ilgili işlemlerin ne zaman başlatılacağı merak ediyor. Emekliliğin en önemli şartlarından olan tahsis talep tarihi ile ilgili detay emekli olacağınız tarihi belirliyor. Peki, Emeklilikte tahsis talep tarihi nedir ve ne işe yarar? Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olursunuz? İşte emeklilik için dikkat edilmesi gereken üç kriter...

Emeklilik bekleyenler dikkat! Çalışanların en büyük hayali ve isteği bir gün emekli olmak. Yıllar süren çalışma hayatının sonlarına yaklaşan çoğu kişi emekli olacağı tarihi ve emeklilik ile ilgili işlemlerin ne zaman başlatılacağı konuları merak eder. Emeklilik hakkına kavuşabilmek için 3 şartı yerine getirmek gerekiyor. Emekliliğin en önemli şartlarından olan tahsis talep tarihi büyük önem taşıyor. Peki, Emeklilikte tahsis talep tarihi nedir ve ne işe yarar? Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olursunuz? İşte emeklilik için dikkat edilmesi gereken üç kriter...

İşçi, memur ve kendi hesabına çalışanlar için emekliliğin oluşabilmesi için temelde 3 şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan ilki sigorta lılık süresinin tamamlanması, ikincisi prim ödeme gün sayısının tamamlanması ve son olarak ve belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanmasıdır. Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli ödemelerin yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekiyor.

EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN 3 ŞART!

İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartla mümkün.

1- Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.

SGK'nın verdiği örneğe göre, İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur.

Tahsis Talep Tarihi = 30/09/2009

İlk İşe Giriş Tarihi = 01/08/1982

Sigortalılık Süresi = 29/ 1/ 27 (27 yıl 1 ay 29 gün)

Tahsis talep tarihi nedir?

Uzun vadeli sigorta kollarından hak kazanılan yardımların yapılması veya aylıkların bağlanması için, sigortalı veya hak sahibince adi posta veya kargo ile veya SGK 'na doğrudan yapılan yazılı başvurularda, tahsis talep tarihi olarak dilekçenin SGK'na kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır. Taahhütlü, iadeli taahhütlü ,PTT kargo veya acele posta servisi olarak gönderilen tahsis taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, SGK'na intikal tarihi olarak kabul edilir.

2- Prim Ödeme Gün Sayısı

Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir.

3- Yaş

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de “yaş” olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.

Örnek : 30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi 25/06/1953 olup talep tarihinde aranan yaş koşulu bu sigortalı için 57’dir.

Tahsis Talep Tarihi: 30/03/2010

Doğum Tarihi : 25/06/1953

Yaşı : 05 / 9 / 56 (57 yaş koşulu yerine gelmemiştir.)