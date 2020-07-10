Emeklilikte son 7 yıl kuralı nedir? Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekliliğinizi etkileyebilir!

Ne zaman emekli olurum sorusu emeklilik hayali kuran pek çok kişi tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Emeklilik için sigortalılık geçmişi büyük önem taşıyor. Özellikle emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri. Emekli olunacak sigorta statüsünü belirleyen son yedi yıl kuralı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Emeklilikte son 7 yıl kuralı nedir? İşte Emeklilikte son 7 yıl kuralı hakkında bilmeniz gerekenler...

Emekli olacağı günü bekleyen kişiler sigorta lılık geçmişlerine göre farklı koşullara tabi tutuluyor. Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri. Emekli olunacak sigorta statüsünü belirleyen son yedi yıl kuralı emeklilik hayali kuran pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Emeklilikte son 7 yıl kuralı nedir? İşte emeklilikte son 7 yıl kuralı hakkında bilmeniz gerekenler...

EMEKLİLİKTE SON 7 YIL KURALI NEDİR?

Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin ilgilendiren konuların başında geliyor. Emekli olunacak sigorta statüsünü belirleyen son yedi yıl kuralı nedeniyle SGK yerine BAĞ-KUR'dan emekli olabilirsiniz.

Emeklilikte çalışanın en son ödenen 2520 gün (7 yıl) prim ödemesi içinde hangi sigortalılık statüsünde prim ödendiğine bakılıyor. Son 2520 gün içinde SSK ya da BAĞ-KUR sosyal güvenlik sistemlerinden hangisinde fazla prim ödendiyse o sosyal güvenlik sisteminden emekli olunacağı anlamına geliyor. Emeklilik için son 7 yılda hangi statü daha fazla ise emeklilik işlemleri de ona göre yapılır.

EMEKLİ OLUNACAK SİGORTA STATÜSÜNÜ ETKİLİYOR!

Şartlerını tamamlayan kişinin emeklilik dilekçesi verdiğinde, aylığı ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Prim gün sayısı olarak da son 2520 günlük prime bakılıyor.

7 yıllık süre için ödenen 2.520 günlük prim günün yarısı 1.260 prim gün ediyor. Bunun bir fazlası yani 1.261 prim gün hangi sandığa kayıtlı ise o sosyal güvenlik sistemi üzerinden emekli olunuyor.

2008 yılı sonrası işe girişler için ise kural farklı. 1.10.2008 sonrasında işe giren sigortalıların ise, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirleniyor.

Özetle emeklilikte son yedi yıllık süre baz alınıyor. Eğer son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/b statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/b olacaktır. Aksi durumda ise son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde son 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/a (SSK) statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/a olacaktır. 2008 yılı sonrası işe girişler için ise kural farklıdır. 1.10.2008 sonrasında işe giren sigortalıların ise, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirlenmektedir.