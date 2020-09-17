Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emekli olmak isteyenlere yeni bir avantaj sağlandı. 1 Mayıs 2008 tarihinde ve sonrasında SSK kapsamında işe başlayan sigortalıların emekli olabilmeleri kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve adlarına en az 7200 gün prim bildirimi koşullarına bağlı. Ancak emekli olmak isteyip 7200 gün prim şartını yerine getiremeyenler için kolaylık sağlandı. Peki, yüksek emekli maaşı almanın yolları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Mayıs 2008 tarihinde ve sonrasında sigortalı olan erkeklerin yaş haddinden (kısmi) emeklilik için ödeyecekleri prim gün sayısı 4500 günden 5400 güne çıkarıldı. Yaş haddinden emeklilik için gereken yaş koşulu bu tarih itibarıyla kademeli artıyor. Erkekte 63, kadında 61 yaş şartı aranıyor. Ancak bu şartın 2035 yılına kadar tamamlanması gerekiyor. Yani 5400 günü 31 Aralık 2035’e kadar tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olabilecek.

BAĞKUR'da durum

İlk defa 1 Mayıs 2008 ve sonrasında Bağkur lu olan kadının yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı; erkeklerin ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamaları şart. 1 Mayıs 2008 ve sonrasında Bağkurlu olan kadın ve erkekler için emeklilikte kademeli geçiş uygulanıyor.

Kadınlar için şöyle:

5400 günü; 31 Aralık 2035’e kadar tamamlayan kadınlar 61 yaş, 1 Ocak 2036-31 Aralık 2037 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 62, 1 Ocak 2038-31 Aralık 2039 arasında tamamlayanlar 63, 1 Ocak 2040-31 Aralık 2041 arasında tamamlayan kadınlar 64, 1 Ocak 2042’den sonra tamamlayan kadınlar da 65 yaşında emekli olabilecek.

Erkekler için şöyle:

31 Aralık 2035 tarihine kadar 5400 günü tamamlayan erkekler 63 yaşında, 1 Ocak 3036 ile 31 Aralık 2037 arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaşında, 5400 günü 1 Ocak 2038’den sonra tamamlayan erkekler ise 65 yaşında emekli olabilecek.