Emeklilikte '7 yıl kuralı' ile ilgili flaş detay! SGK otomatik olarak yapıyor, hemen...

Emeklilikle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Birçok kişinin konu ile ilgili net bilgisi bulunmuyor. Emeklilikte '7 yıl kuralı' kişiye avantaj sağlasa da bazı durumlarda dezavantaj getirebiliyor. Birden fazla statüde hizmeti bulunanlar emeklilikte son 7 yıl içinde en fazla çalıştıkları statüde emekli edilirler. Ancak, bir statüdeki çalışma süresi emeklilik için yeterli olanlar hizmet birleştirmesi yapmak zorunda değil. Özellikle kendi şirketindeki 4/a sigortası iptal edilerek 4/b’li sayılanlar, iptal edilmeyen 4/a süreleri yeterli ise hizmet birleştirmesi yapmadan 4/a’dan emekli olabilir.

Emekli olmak için gün sayan vatandaşları çok yakından ilgilendiyor. Emeklilikte '7 yıl kuralı' kişilere avantaj sağlaması için devreye alınsa da bazı durumlar da emeklilik süresini uzamasına neden olabiliyor.

Birden fazla statüde çalışması olanların hizmet süreleri 2829 Sayılı Kanun kapsamında birleştirilebilir. Hizmetleri birleştirilen kişilerin hangi statüden emekli olacağı son 7 yıl kuralına göre belirlenir. Ancak, son 7 yıl kuralının tam anlaşılamadığı, bir kafa karışıklığı yaşandığı görülüyor. Yedi yıl içinde en çok hangi statüde çalışıldığı, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiilen prim ödenen gün sayısı dikkate alınarak belirlenir. Söz konusu olan takvim yılı değil, prim günüdür. Yani son 2520 prim gününde en çok hangi statüde çalışıldı ise o statüden emeklilik işlemleri yapılır. Çalışma sürelerinin eşit olması halinde ise son çalışılan statü dikkate alınır.

Hizmet birleştirmesi çoğunlukla emeklilikte avantaj sağlayabiliyor ama bazı durumlarda da dezavantaja yol açabiliyor. 4/a (SSK) statüsünde daha kolay koşullarla emekli olma imkânı var iken 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında emekliliğe mecbur kalmak emekliliği geciktirebiliyor.