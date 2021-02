Emeklilikte 18 yaş hesabı...

Her hafta siz kıymetli okuyucularımdan yüzlerce soru geliyor. Elimizden geldiğince sorulara cevap vermeye gayret ediyoruz ancak yetişemediğimiz, yanıt veremediğimiz binlerce okurumuzun da affını sığınıyoruz..Elbette ki soruların büyük çoğunluğunun konu başlığı “emeklilik” Emeklilik yaşı, hizmet birleştirmeleri, farklı kurumlarda geçen süreler, sigorta lılık süresi vs vs gibi yüzlerce alt başlığı var tabii ki ancak önemli konulardan biri de 18 yaş altı sigortalılık konusu. En çok merak edilen ise bu sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınıp alınmayacağı.Stajyerler, genç yaşında sigortalı olanlar, anne veya babasının erken davranmasıyla sigorta numaralarını 18 yaş öncesi alanlar için konuyu ayrıntılarıyla ele alalım.