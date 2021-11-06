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Emeklilikle ilgili flaş gelişme! Değişiyor, 5 yıl! yaş düşüyor, prim ve gün sayısı..
Emeklilikle ilgili flaş gelişme. Ve değişiyor, yaş düştü. Erken emeklilik hakkı tanınıyor. Her çocuk için 24 ay... Detayları açıklandı! Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Borçlanma yaparak prim eksikleri yer alan vatandaşlar amacıyla bu kapsamda eksikleri kapatmayı başarabiliyor. Borçlanma kapsamında şayet prim eksikleri yüzünden emekli olamıyorlarsa bu anlarda hatalı yolları tercih edebiliyor. ‘Yıpranma hakkı’ olarak tanınan fakat teknik tabiri ‘fiili hizmet zamanı zammı’ olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. İşte haberin detayları...