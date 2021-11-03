Emeklilikle ilgili flaş detay! 41 yaşında aylık bağlanıyor

Kamu görevlilerine emekli aylığı bağlanmasında özel şartlar söz konusu. Yaş şartı yapılan göreve göre farklılık gösteriyor. 41 yaşında emekli olma imkanı bulunuyor. Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor.

Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartları Türkiye gazetesinden İsa Karakaş yazdı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Emekli Sandığı Kanunu gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara en az 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması hâlinde,

Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı en az 9000 gün olması hâlinde,

Emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanmaktadır. Bu durumlarda bağlanan yaşlılık aylıkları, yasada aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmektedir.

SUBAY, ASTSUBAY, ASKERÎ MEMURLAR

Yukarıda belirtmiş olduğumuz özel şartlar haricinde ayrıca, 4/1-c kapsamında sigortalı olanlardan subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re’sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re’sen emekliye sevk edilenlere ise, yasada belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayısını tamamlamaları hâlinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

YAŞ HADDİ UYGULAMASI

Emekli Sandığı Kanunuyla belirlenen ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen 4/1-c sigortalıların dışında kalan sigortalılar için genel yaş haddi (65) olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecekleri düzenlenmiş olup, benzeri özel hükümler kapsamına giren sigortalılar açısından yine ilgili hükümler çerçevesinde yaş haddi uygulaması yapılmaktadır.