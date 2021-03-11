Emeklilikle ilgili flaş detay! 3600 gün ile...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Emeklilik bekleyenler nasıl daha erken emekli olabileceklerini araştırıyor. Birçok kişi ise ne zaman emekli olacağını net olarak hesaplayamıyor. Emeklilik hesabında yaş ve işe başlama tarihi iki önemli kriter olarak karşımıza çıkıyor. 3600 prim ile emekli olmak ise mümkün. Kimler 3600 gün ile emekli olabilir? Bu şekilde emekli olanların maaşları düşük mü ödeniyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Emeklilik hesaplama, SGK kapsamında çalışan herkes için önemli bir merak konusu. Emekli olmak için yaş, sigorta primi gibi şartları sağlamak gerekir. Erken emekli olmak isyenler gerekli şartları taşımaları halinde 3600 prim ile emekli olabiliyorlar.

Emeklilik şartları her düzenlemeyle birlikte değişiyor. Milyonlarca kişi emeklilik hayali kurarken bir yandan da nasıl hesaplama yapacaklarını merak etmektedirler. SGK'ya tabi olan çalışanlar için 3600 günden emeklilik şartlarını ve maaşları merak ediyor.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESAPLAMA

3600 günden emeklilik maaşlarının belirlenmesi için hizmet süresinin başlangıç tarihi ve şartların tamamlanma zamanı,

3600 günden erken emeklilik şartları olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama zamanları önemlidir.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emeklilik için genel olarak 3 şart gerekmektedir. Belirli bir yaşı doldurmak, belirli gün boyunca prim ödemek ve sigortaya tabi olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılın geçmesini beklemektir. Bu 3 şart dışında ise kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Bu sistem ise çalışma imkanı olmayıp da maaşı yüksek olan vatandaşlar için daha uygun olmaktadır.