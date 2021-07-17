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Emeklilik yolu açılıyor! Yüz binlere emeklilik fırsatı! 31 Ağustos'a kadar...
Emekli olmak isteyen yüz binlerce vatandaşı kapsıyor. Emeklilik için süre doluyor. Emekli olmak isteyen Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma fırsatı için son 1.5 aya giriliyor. 31 Ağustos'a kadar başvuran vatandaşlar Bağ-Kur prim borcundan kurtuluyor ve o vatandaşlara emeklilik yolu açılıyor.
Emekli olmak isteyene tarihi fırsat. Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma fırsatı için son 1.5 aya girildi. 31 Ağustos'a kadar başvuran, borcundan kolayca kurtulacak. Bu sürelere ihtiyacı olmayan ise sildirecek. Pek çok kişiye emeklilik yolu açılacak.