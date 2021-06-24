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Emeklilik yolu açılıyor! Aylık 1144 lira! Primi eksik olanlar...
Emekli olmak isteyen milyonlara güzel haber. Emekli maaşı bağlanıyor. Primi eksik olanlara emeklilik yolu açılıyor. Sigortalı çalışmayanlar, yarı zamanlı çalışanlar, ev hanımları, 18 yaşını dolduranlar başvurabiliyor. Başvurular ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. En düşük ödenecek prim ise 1144 lira olarak belirtiliyor.
Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması. Emekli maaşı bağlanacak. Büyük fırsat. Çalışanların yanı sıra çalışmayanlara da emeklilik imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar maaşa kavuşuyor. Peki, isteğe bağlı sigortaya nasıl başvurulur? Bu imkandan kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...