Emeklilik yolu açılıyor! Aylık 1144 lira! Primi eksik olanlar...

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması. Emekli maaşı bağlanacak. Büyük fırsat. Çalışanların yanı sıra çalışmayanlara da emeklilik imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar maaşa kavuşuyor. Peki, isteğe bağlı sigortaya nasıl başvurulur? Bu imkandan kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...