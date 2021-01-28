Emeklilik yaşları düşüyor! Flaş gelişme

Emeklilik bekleyen uzman çavuşlar için güzel haber geldi. Uzman çavuşların emeklilik yaşı 55'e düşüyor. İlgili düzenleme Meclis'e sunuldu. Ayrıca 40 yaşın üzerindeki uzman çavuşlar komando birliklerinde kadrolu olarak görevlendirilecek. Uzman çavuşların şahsi silahlarını da devlet verecek.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla geçen hafta Meclis’e sunulan ve askerlik yasalarında değişiklikler yapan yasa teklifi, uzman çavuşlara yönelik de önemli değişiklikler içeriyor. Yaklaşık 200 bin uzman çavuşun beklediği beş maddelik düzenlemeyi Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, şöyle anlattı:

EMEKLİLİK YAŞ HADLERİ 55 OLUYOR

“Gelen kanunla beş madde üzerinde değişiklik olacak. Birincisi uzman çavuşların emeklilik yaş hadleri 55 oluyor. Daha önce uzman çavuşlarda yaş haddi yoktu. Eskiden dışarıdaki sivil işçi gibi hesaplanıyordu. Kim ne kadar çalışmış, belli değildi. 55 yaş haddi ile onlar da emekli olabilecek. İkinci olarak komando birliklerdeki personele yeni kadrolar açarak, 40 yaşın üzerindeki personel kadrolu olarak görevlendirilecek. Şu anda 50 yaşında Suriye ’de görev yapan uzman çavuş var.

BEDELSİZ BEYLİK SİLAHI VERİLECEK

Uzman çavuşlukta eskiden 45 yaşına kadar çalışma imkânı vardı. Emekli olamadıkları için bir müddet sivil memurluk yapmışlardı. Bir, iki aylık. Bunlar sivil memurluktan emekli edilmişlerdi. Bu uzman çavuşlar bu kanun maddesiyle emekli uzman çavuş haklarına sahip olacaklar. Dördüncü maddemiz de beylik silahını devlet verecek. Uzman çavuşlar şimdiye kadar taşıdıkları silahı kendi paralarıyla satın alıyorlardı. Yüksekova ve Diyarbakır ’da silahları olmadığı için şehit edilen uzman çavuşlarımız vardı.

Beşinci madde de kamu yararına Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği kurulacak. Şu anda yedi, sekiz tane derneğimiz var. Hepsi birleştirilip tek bir dernek yapılacak.

SURİYE’DE SEVİNÇ DALGASI VAR

40 yaşın üstünde komando birliklerinde çalışan uzman çavuşlara kadro hakkı geliyor. Ama biz istiyoruz ki diğer sınıflara da gelsin. İsteklerimizden biri de bu. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. 50-60 liralık noter kâğıdı ile Suriye’de görev yapılmaz. Suriye’dekilerle her gün görüşüyoruz. Bunların ast üst ilişkisi yok deniliyor. Bir yıllık uzman çavuş ile 20 yıllık uzman çavuş aynı maaşı alıyor. Disiplin yönünden astlık üstlük ilişkisi gerçekleşmesi gerekiyor. Kıdemleri rütbeden sayılması gerek. Suriye’deki uzman çavuşlarımızla her gün görüşüyoruz, Suriye’de sevinç dalgası var. Bu çocuklar yıllardır bu maddeleri bekliyorlar. Yıllardır hor görüldüler. Bu kanun da eksik çıkmasın istiyoruz.”

GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEDİ