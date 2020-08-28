Emeklilik ve yaş şartı aranmıyor! 7.000 günü dolduran kıdemini alır

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Emeklilik ve yaş şartı aranmıyor... İşten istifa ettiğinizde kıdem tazminatı alma hakkınız var ancak emeklilik ve yaş şartı haricinde bazı şartları taşımanız gerekiyor. İşten çıkarma yasağının olduğu dönemde de bu haklar kullanılabiliyor. 7.000 gün prim ödeme süresini dolduran kadın ve erkek emekli olma hakkına sahip oluyor. Yani 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar, 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı alarak çalıştığı yerden istifa edip kıdem tazminatını yasal olarak alabiliyor. İşte tüm detaylar...

Çalışanlar ‘emeklilik hakkıyla kıdem tazminatı hakkı’ konusunu oldukça merak ediyor. Peki nasıl mümkün? Bunun için kişinin hemen emekli aylığı bağlanmasına gerek yok. Bir başka deyişle yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanlar istifa ederek de işyerinden kıdem tazminatını alabilir. Burada ince ayrıntılar ve kritikler tarihler söz konusu. İşte tüm bilgiler...

1999 yılı milat oldu

Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK ’dan “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 9 Eylül 1999 itibarıyla işe girenlerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 gün prim şartı aranıyor. 25 yıllık sigortalılık süresini aynı işyerinde tamamlamak da gerekmiyor.

Yaş; kadında 58, erkekte 60

Yasalara göre; kıdem tazminatında ‘emeklilik için aranan şartlardan yaş dışındaki şartların’ oluşması gerekiyor. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların iki emeklilik seçeneği bulunuyor. İlki 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli olur. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi ki bu en önemli konu.

19 yıl 5 ay 10 gün

7.000 günü olan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. Yani SGK’da kaç yıl kayıtlı olduğuna bakılmıyor. Bir başka deyişle 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı alarak çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.

2001’de girenler

2001 yılının ortalarında işe başlayıp aralıksız çalışan SSK ’lılar bugünlerde 7.000 günü tamamlayacak. 7.000 günü dolduran bu kişilere otomatikman işten ayrıldığında tazminat hakkı doğacak. Bir başka deyişle 7.000 günle kıdem tazminatı hakkı bulunuyor.

Yasağın olduğu dönemde bile...

Bu konu çok fazla bilinmediği için bazen SGK çalışanlarının da ‘25 yıl sigortalılık süresi gerekir’ bilgileri verdiği ifade ediliyor. İşi şansa bırakmamak için yazılı talepte bulunup yazılı cevap almakta fayda var. Özetle 25 yıl 4500 gün veya 7000 gün prim şartlarından hangisi önce tamamlanırsa ona göre kıdem hakkı doğar. İşten çıkarma yasağının olduğu dönemde de bu haklar kullanılabiliyor.