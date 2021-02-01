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Emeklilik ve borç için son fırsat! Milyonları ilgilendiriyor...
Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Bugün son gün. Devlet tarafından sağlanan haktan faydalanmak isteyenlerin başvurularını mesai bitimine kadar yapması gerekiyor.
Milyonlarca vatandaş uzun süre borç yapılandırması ile ilgili haber beklemişti. Yapılandırma düzenlemesi hayata geçirildi. Süreçte sona gelindi. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler için bugün son gün. Yapılandırma aynı zamanda milyonlarca Bağ-Kur’luya da hem emeklilik hem de günlerini dondurma imkânı getiriyor. Tüm detaylarına ulaşılan düzenlemeden yararlanmak isteyenler için artık son saatlere girildiği bilinirken süre uzatımı olmayacağı da edinilen son dakika bilgileri arasında yer alıyor. İşte detaylar...