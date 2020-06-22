Emeklilik sistemi toplantısına Erdoğan'ın esprisi damga vurdu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tamamlayıcı emeklilik sistemi beraberinde kıdem tazminatı tartışmalarını da getirdi. Konuyla ilgili sendikalarla toplantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak" sözleri ise gündem oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-iş Genel Başkanı Ergun Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın bir araya geldiği tamamlayıcı emeklilik sistemi görüşmelerinin detaylarını köşesine taşıdı.

Selvi'nin ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Haziran Pazartesi günkü MYK toplantısında Meclis Başkanlığı seçimi için “İki arkadaşımız talip, temayül yapalım” diyor.

ÜÇ SAAT SÜREN YEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce Binali Bey’i yemeğe davet ediyor. Üç saat süren görüşmede daha çok eski hatıralar anlatılıyor. Keyifli bir yemek yeniyor. Binali Bey bir türlü konuyu açmayınca, Meclis Başkanlığı konusunu Cumhurbaşkanı açıyor. Erdoğan, Binali Bey’in istekli olduğunu fark edince “Temayül yoklaması yapalım” diyor. Ayrıca “Devlet Bey’le de görüşeceğim. Onun düşüncesini de alacağım” diyor.

BAHÇELİ’NİN ÖZENLİ DURUŞU

Erdoğan, 17 Haziran Çarşamba günü Bahçeli ile görüşmüştü. Bahçeli, görüşmede “Meclis Başkanlığı konusu sizin takdiriniz. Parti olarak sizin iç işiniz. Siz kimi derseniz biz onu destekleriz” demiş. Bahçeli, ‘cumhur ittifakı’nın ortağı olarak her zaman bu konularda özenli çizgisini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her defasında Bahçeli’nin görüşünü almaya dikkat ediyor. Erdoğan, Bahçeli’den sonra da Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etmişti. Erdoğan, Binali Bey’le devam edeceklerini söylese, Şentop şimdiye kadarki görevi süresince kendisine gösterdiği güven ve destek için teşekkür etmeye hazır olarak giriyor görüşmeye. Meclis Başkanlığı konusunu yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıyor. “Devlet Bey’le de görüştük” diyor. Olumlu bir görüşme gerçekleşiyor. Şentop’tan Devlet Bey’i ziyaret etmesini istiyor. Şentop ise 30 Haziran’da temayül yoklaması olduğunu, yanlış anlaşılabileceğini belirterek, temayül yoklamasından sonra ziyaret etmesinin daha uygun olacağını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşe katılıyor.

BİNALİ YILDIRIM’IN AÇIKLAMASI

Siyasetin çarkları, sanki Demirel’in “Siyasette 24 saat bile çok uzun süredir” sözünü doğrularcasına dönüyor. Erdoğan-Bahçeli, Erdoğan-Şentop görüşmelerinin üzerinden 24 saat geçmeden Binali Yıldırım Meclis’e geliyor ve aday olmayacağını açıklıyor. Böylece 30 Haziran’da temayül yoklaması sırasında yaşanmasından endişe edilen hususlar da ortadan kalkıyor.

ERDOĞAN HANGİ KONUDA 'YİNE FATURA BANA KALACAK' DEDİ?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi beraberinde kıdem tazminatı tartışmalarını getirince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-iş Genel Başkanı Ergun Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul ederek görüşmüştü. Görüşmede Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ayrıntılı bilgi veriyor. Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları kıdem tazminatının “kırmızı çizgi”leri olduğunu belirtiyorlar. Düzenleme için konjonktürün doğru olmadığının söylenmesi üzerine “Onu siyasete bırakın” diyor. Sistem üzerinde uzun süredir çalışıldığını ifade ediyor. “Ülke için faydalı olacağına inanıyoruz” diye konuşuyor. İşveren temsilcileri “İş kanunları uzlaşma ile çıkar. Kabul etmemiz için müzakereye hazırız. Hükümet masada olsun, anlaşalım” diyorlar. Erdoğan tarafları tek tek dinledikten sonra “Bizim sosyal politikalar kurulu var. Onları da dinleyeyim” diyor. Heyet ayrılırken Cumhurbaşkanı mutabakatın sağlanmasının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyor. Ardından “Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak” diye espri yapıyor.