Emeklilik müjdesi! Bakan çağrı yaptı...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Geri sayım başladı ve emeklilik için fırsat doğdu. Borcunu ödemek için başvuruyu yapanlar bankalardan kredi çekerek de ödeme yapabilecek. Bakan da çağrı yaptı. Vatandaşın borcundan kurtulacağı yapılandırmaya başvurmak için bugün son gün. Yapılandırma aynı zamanda binlerce Bağ-Kur’luya da hem emeklilik hem de günlerini dondurma imkânı getiriyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler için artık son saatlere girildi. Süre uzatımı olmayacağı da dile getiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu.

Milyonlarca vatandaşın borçlarından kurtulması için son gün bugün. 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak.Aylar önce geçen kanunda, başvuru ve ilk taksit zamanlarının uzatılması için bir defaya mahsus yetki verilmişti. Bundan sonraki dönemde ise kararname ile süre uzatımı yapılamayacak.

BORÇLAR VE EMEKLİLİK İÇİN FIRSAT

Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak. Emeklilik için büyük fırsat sunan düzenlemenin 3 adımlı planlaması;

YAPILANDIRMA

1 Şubat'a kadar başvuranların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

DONDURMA

Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını 1 Şubat'a kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

İHYA

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigorta lılık süreleri durdurulanlar, ay başına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihya başvurusunda bulunabilecek.

PRİM BORCU İÇİN ÇÖZÜM

Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek.Bu arada SGK 'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak.

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

ONLAR DA EMEKLİ OLABİLECEK

Vergi borcu yapılandırması başvuruları bugün sona eriyor. Vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar başta olmak üzere devlete olan borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı 10 milyonu geçti. Yaklaşık 200 milyar liralık borç yapılandırılırken, borcunu peşin ödeyenler teşvik, destek, hakediş ödemelerini almaya başlayacak. Prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresini dolduran binlerce çiftçi, esnaf da emekli olabilecek.Öğrenim kredisini yapılandırmak için başvuran 2 milyon üniversite mezunun borç stresi, haciz korkusu bitecek. Yapılandırma imkânlarından yararlanmak isteyenlerin bugün mesai saati bitimine kadar vergi dairelerine başvurması gerekiyor.

3.8 MİLYARLIK TAHSİLAT

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, vatandaşlar vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasına sağlanan olanaklara büyük ilgi gösteriyor.Vergi dairelerine yaklaşık 7.5 milyon mükellef başvurdu, 8 milyon 800 bin dilekçe işleme alındı. Bu kapsamda yapılandırılan borç tutarı 106 milyar lirayı geçti, 3.8 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.

Vergi dairelerine başvurup borcunu yapılandıranların ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart'ta yapması gerekiyor.

MTV İÇİN DE SON GÜN

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında da son başvuru günü bugün dolacak. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi ise 1 Mart olarak belirlendi. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi için tanınan süre de bugün sona erecek.Temmuz-Ağustos-Eylül- Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin geri kazanım katılım payı beyannamesinin verilmesi ve ödemesinin de mesai saati gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

SÜRE UZATIMI OLMAYACAK

Kanunda, başvuru ve ilk taksit sürelerinin uzatılması konusunda bir defaya mahsus bir aylık uzatma yetkisi verilmiş bulunuyor. Bundan sonra kararname ile süre uzatımı yapılamayacak.

BAKAN ÇAĞRI YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı. Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

İLK ÖDEME MARTTA

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamından yararlanmak isteyenlerin bugün vergi dairelerine mesai bitimine, çevrim içi olarak da gece yarısına kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan imkanlara son gün de yoğun ilgi gösteriyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vergi dairelerine gitmek istemeyen mükellefler çevrim içi olarak başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" ile e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden saat 23.59'a kadar yapabilecek.Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvurularını elektronik ortamda yapması sağlık açısından önem arz ediyor.

İşlemlerini vergi dairelerinden yapmak isteyen mükelleflerin ise bugün vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vergi daireleri, başvuru için mesai bitimine kadar gelen tüm mükelleflerin işlemleri tamamlanıncaya kadar açık tutulacak.

İlk taksit ödemelerinin en geç 1 Mart'a kadar yapılması gerekiyor

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları önem taşıyor.Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanıyor. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.