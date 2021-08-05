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Emeklilik müjdesi! 383 TL ödeniyor

Emeklilik müjdesi! 383 TL ödeniyor Milyonlarca kişi için emeklilik yolu açılıyor. Büyük fırsat. 383 lira ödemek yeterli oluyor. İşte detaylar...
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