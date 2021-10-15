Emeklilik kapısını açıyor! Aylır 768 lira ödeniyor

Emeklilik ile ilgili flaş detay. Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. İş hayatına girmeden işi mutfağında öğrenen gençlere bu yıl için zorunlu stajda 768 lira ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor. İş Kanunu’na göre stajyerler işçi olmasa da sigortalı sayılıyor. Zorunlu staj yapanlara net asgari ücretin % 30’u kadar ücret ödeniyor. Gençlere iş hayatına başlamadan önce büyük bir deneyim fırsatı yaratan staj annelere de eksik primlerini tamamlayarak emeklilik kapısı açıyor. Küçük işletmelerde eleman yetiştirmek, mesleğe kazandırmak istihdamı artırmada da büyük önem taşıyor.