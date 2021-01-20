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Emeklilik imkanı! SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı... Hepsini kapsıyor

20 Ocak 2021 Çarşamba - 8:46 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 9:27

Yüz binlerce çalışan için erken emeklilik imkanı. SSK, Bağ Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ Kur’u ve Emekli Sandığı... Hepsini kapsıyor. Başvuran yararlanabiliyor. Büyük avantaj sağlıyor. Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri için devlet tarafından destek sağlanıyor. Böylece kadınların iş hayatında daha fazla yer alması hedefleniyor.


Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor.
 
1 Ekim 2008'den sonra
 
Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur’u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor
 
Evlat edinme durumu
 
Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar, evlat edindikleri 2 yaşını geçmeyen çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.
 
Staj başlangıcı
 
Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.
 
Memur ve esnaf anne
 
Daha önce sadece SSK’lıların yararlandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün yani 6 yıl prim kazanabiliyor. (Posta)

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