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Emeklilik ile ilgili önemli fırsat! Yaş şartı yok! Erken emeklilik...
Emekli olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor. Erken emekli olunabiliyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Vergi indirimi ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olma imkanı var. Bunun için de yüzde 40 ve üzeri rapor gerekiyor. Malulen emeklilik ise sonradan çalışma gücünü kaybedenler için devreye giriyor. Yüzde 60 ve üzerinde bir işgücü kaybı raporu alınırsa malulen emeklilik hakkı doğuyor. Malulen emeklilik için 1800 günlük prim de yeterli oluyor. Malulen emekliler daha sonra çalışmaya başlarlarsa engelli emekliliğinin aksine maaşları kesiliyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımızda engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Vergi indirimi ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olma imkanı var. Bunun için de yüzde 40 ve üzeri rapor gerekiyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Engelli emekliliği ise sigortadan önce meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor.