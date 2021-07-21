Emeklilik ile ilgili önemli fırsat! Yaş şartı yok! Erken emeklilik...

Sosyal güvenlik mevzuatımızda engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Vergi indirimi ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olma imkanı var. Bunun için de yüzde 40 ve üzeri rapor gerekiyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Engelli emekliliği ise sigortadan önce meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor.