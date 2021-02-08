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Emeklilik ile ilgili önemli açıklama! Yüzde 21,7'lik artış...

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 12:26 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 12:45

Emeklilik ile ilgili flaş rakamlar ortaya çıktı. Sayı 12 milyonu geçti. En son veriler açıklandı. Yüzde 21,7 artış oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne vatandaşların ilgisi arttı. BES fonları büyüdü. Pandeminin etkisiyle BES'ten çıkışlar azaldı. Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili yayınlanan rapor kazanç miktarını da ortaya koydu. Rapora göre mevduat faiz oranları ile BES karşılaştırıldığında yüzde 21,7 puanlık bir fark oluyor. Birçok kişi özellikle uzun vadede kazanç sağlamak için BES'e dahil oluyor. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) raporuna göre, 2020 sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) katılımcı sayısı 12,6 milyona ulaşırken, yaklaşık portföy büyüklüğü 171 milyar lira oldu.


TKYD açıklamasına göre, Dernek, Ocak 2021 itibarı ile Ludens İleri  Finansal Hizmetler'e "Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu" hazırlattı.
 
Rapora göre, Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları'nın ağırlıklı ortalama  net getirisi, son 5 yılda TÜFE’nin 95 puan, son 10 yılda 139 puan ve BES'in  başladığı 2004'den beri ise 414 puan ile TÜFE'nin üzerinde getiri elde etti.  2020'de emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 17 puan  üzerinde gerçekleşti.
 
BES, Aralık 2020 itibarıyla 17'nci yılını geride bırakarak 12,6 milyon  katılımcıya ulaştı. Bu katılımcıların 6,9 milyonu Gönüllü BES ve 5,7 milyonu  Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yer aldı. 2020 sonu itibarıyla BES'te toplam  portföy büyüklüğü yaklaşık 171 milyar lira oldu. Bu büyüklüğün 160 milyar liralık  kısmı gönüllü BES, 11 milyar liralık kısmı ise OKS'de yer aldı. Gönüllü BES  portföy büyüklüğü 2019 sonuna göre yaklaşık yüzde 34 büyüme kaydetti. OKS portföy  büyüklüğü 2019 sonundaki 8,2 milyar liralık değerinden Aralık 2020 sonunda 11  milyar liraya ulaşarak yüzde 38 arttı.
 
2020 için kategori bazında yapılan incelemelere göre OKS fonlarının  değişken ve değişken katılım kategorilerinde TÜFE'nin üzerinde getiri sağladığı  görüldü. En yüksek ağırlıklı ortalama net getiri yüzde 45,8 ile değişken katılım  fonları kategorisinden elde edildi. Bu kategorinin getirisi, aynı dönemdeki  enflasyona göre yaklaşık 31 puan yüksek olarak gerçekleşti. En düşük ağırlıklı  ortalama net getiri ise yüzde 10,3 ile başlangıç katılım fonlarının getirisi olup  enflasyonun yaklaşık 4 puan altında gerçekleşti.
 
Rapora göre, mevduat faiz oranları ve Gönüllü BES emeklilik fonları  için stopajdan arındırılmış getiriler ile yapılan incelemede fonların vergi  sonrası getirisi mevduat faiz oranı ile karşılaştırıldığında, tüm alt dönemler  için ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduat faizlerinin üzerinde olduğu  görüldü. 2020 ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduatın 21,7 puan üzerinde  konumlandı.
 
Karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların  toplam fonlar içerisindeki payına bakıldığında 2020'de yüzde 91'lik bir başarı  oranı elde edildiği görüldü. Hisse senedi ortalama ağırlıklandırılmış fon  getirilerinin, BIST 100 fiyat endeksi ile karşılaştırıldığında hisse senedi  emeklilik fonları birikimli ağırlıklandırılmış ortalama net getirileri tüm  inceleme dönemlerinde BIST-100 Fiyat Endeksi'nden daha yüksek oldu.
 
Açıklamada, 2020'de öne çıkan başlıklara ilişkin şunlar kaydedildi:
 
 "2020'nin ilk altı ayında Kovid-19 salgınının tırmanışa geçmesi ile  beraber bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısında düşüşler yaşandı. Bu  düşüşlerin ardında yatan nedenler incelendiğinde sebebin sistemden çıkıştaki  hızlanma değil, yeni girişlerdeki düşüş olduğu tespit edildi. Pandemi döneminin  kişilerin tüketim ve harcama alışkanlıklarını değiştireceği ve önümüzdeki  dönemlerde birikime verilen önemin artacağı düşünülüyor. Ülkemizde insanların bu  birikimlerini yönelteceği en önemli alanlardan birisinin bireysel emeklilik  sistemi olacağı öngörülüyor.
 
2020'de BES çok konuşulan ve tartışılan konulardan oldu. Özellikle  2022 başında devreye alınması beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES),  üzerinde epeydir çalışılan bir sistem olarak gündeme gelmeye başladı. TES,  emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam  standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane  halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulanıyor.  TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak  nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu  fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan  tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak  planlanıyor."
 
  
 

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