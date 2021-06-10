Emeklilik ile ilgili büyük fırsat! Ve yasalaştı! Başvurular başladı

Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren flaş açıklama! Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırması merak konusu olmuştu. Kimileri yapılandırmadan nasıl yararlanacağını soruyor, çoğunluk ise yapılandırma yaptıktan sonra emekli olup olamayacağını merak ediyor. İşte emeklilik ile ilgili tüm detaylar...