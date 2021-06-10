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Emeklilik ile ilgili büyük fırsat! Ve yasalaştı! Başvurular başladı
Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması! Ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasalaştı. Emekli olmak isteyen ve Bağ-Kur’a prim borcu olanlara erken emeklilik fırsatı. Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur’lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabiliyor. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamıyor. İşte yeni yasada emekli olmak isteyen Bağ-Kur'luları ilgilendiren tüm detaylar...
Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren flaş açıklama! Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırması merak konusu olmuştu. Kimileri yapılandırmadan nasıl yararlanacağını soruyor, çoğunluk ise yapılandırma yaptıktan sonra emekli olup olamayacağını merak ediyor. İşte emeklilik ile ilgili tüm detaylar...