Emeklilik ile ilgili büyük fırsat! Süre kısalıyor, maaşlar...

Devlet harekete geçti, emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Emeklilik süresini düşürüyor ve erken maaş alma imkanı doğuyor. Süre dikkate alınmıyor ama o durumda borçlanma yapılabiliyor. SGK çok sayıda anneye emeklilik yolunu açtı. Kadın sigortalılara birçok imkan sunuluyor. Bunlardan biri de erken emeklilik fırsatı. 6 yıl kazanmak mümkün. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. İşte tüm detaylar...

Emeklilik hayali kuran binlerce kişiyi ilgilendiriyor. 6 yıl erken emekli olabilirsiniz. Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. Staj avantaj sağlıyor; evlat edinenlere ve engelli çocuğu olanlara da erken maaş imkanı bulunuyor. Ülkemizde yasal düzenlemeler kadın sigorta lılara pek çok imkan sunuyor. Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. İşte bu alandaki imkanlar:

EMEKLİLİK FORMÜLÜ

Anneler için emeklilik formüllerinde doğumları işe yarıyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.

EMEKLİLİK HESABINDA STAJ SÜRESİ

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.

EVLAT EDİNME YOLUYLA DOĞUM BORÇLANMASI

Evlat edinen anne de, çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.

ENGELLİ ANNELERİNE FARKLI İMKAN

Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.

5 ADIMDA BORÇLANMA REHBERİ

-Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar yapabiliyor.

-Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şart.

-Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar borçlanılabiliyor.

-Borçlanma yapılacak sürede çalışılmamış olması gerekiyor.

-İstenen, ihtiyaç olan gün kadar borçlanma yapılabiliyor.