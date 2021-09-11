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Emeklilik için kredi müjdesi! Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank...
Emekli olmak için büyük fırsat! Milyonları kapsıyor. Kredi müjdesi. Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor. Ödeme gücü olmayan vatandaşlar ise Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından sağlanan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli krediden faydalanabiliyor.