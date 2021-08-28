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Emeklilik için kredi fırsatı! Ayda 790 liraya emeklilik...
Emekli olmak isteyen milyonları kapsıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank emeklilik kredisi veriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcunu yapılandırarak, daha önce durdurulan prim süresini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kamu bankalarıyla yaptığı protokol çerçevesinde kredi yolunu açtı. Yapılandırma kapsamında borcunu kapatarak, hizmet süresini ihya ederek, borçlanma yaparak emekli olabilecek kişiler, isterlerse kredi kullanabiliyor. Emekli olanlar kredi ödemesini maaşıyla yapabiliyor. Son başvuru tarihi ise 30 Eylül.