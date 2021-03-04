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Emeklilik için flaş karar! Ve iptal edildi

Emeklilik için tarihi karar. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Resmen duyuruldu. İptal edildi. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun başvurusu doğrultusunda emekli aylığı başvurusuna ilişkin kritik bir iptal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, emekli aylığı tahsis talebinde bulunmak için “işten ayrılma” şartı aranması kuralını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Emeklilik için flaş karar! Ve iptal edildi
 
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun başvurusu doğrultusunda emekli aylığı başvurusuna ilişkin kritik bir iptal kararı verdi. 
 
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