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Emeklilik için büyük kolaylık!

Emekli olmak isteyenlere güzel haber geldi. Erken emekli olmak için 6 formül öne çıktı. Şartları karşılayan vatandaşlar için erken emekliliğin yolu açılıyor. İşte emekli olmak için öne çıkan 6 farklı yol...

Emeklilik için büyük kolaylık!
1- YIPRANDIKÇA ÖNE ÇEKİYOR
 
Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.
 
Örneğin 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK’ya sorun.
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