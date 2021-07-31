Gazetevatan.com » Emekli » Emeklilik için büyük fırsat! Taksitle emeklilik...
Emeklilik için büyük fırsat! Taksitle emeklilik...
Emekli olmak isteyen milyonları kapsıyor. Borcu olan yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor. Emekli olmak isteyenler borçlarını yapılandırarak daha az prim ödüyor. Bu imkan için başvurular 31 Ağustos'a kadar alınıyor. Peşin ödeme ya da ilk taksit için ise 1 Kasım'a kadar süre tanınıyor. Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkanı da tanınıyor. İşte emekli olmak isteyenleri kapsayan tüm detaylar...
Emekli olmak isteyenlerle ilgili flaş açıklama! Prim borcunu yapılandırma fırsatı 31 Ağustos'a kadar sürecek. Borçlar daha az ödemeyle kapatılırken, pek çok kişiye de emeklilik yolu açılacak. Üstelik isteyene emeklilik kredisi imkanı da sunuluyor. Peki, kimler kredi alabilecek? Şartlar nasıl belirlenecek? Taksitler nasıl ödenecek? İşte merak edilen tüm detaylar...