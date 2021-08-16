Emeklilik için büyük fırsat! SMS ile gönderiliyor, günlük 2.39 lira

10 gün farkı nedir?

Ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlisi olarak çalıştırılan kişiler için bütün sigorta kollarına prim ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ay içerisinde 10 gün ve daha fazla ev hizmetlisi olarak çalışan kişiler, emeklilik, genel sağlık sigortası ve analık gibi bütün sigorta kollarından çalıştıkları gün sayısı doğrultusunda faydalanabiliyorlar. Ancak ay içerisinde 10 günden az süreyle ev hizmetlisi olarak görev yapan kişiler için yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna prim yatırılması gerekiyor.

Kendisi tamamlar

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılıyorlar, primleri çalıştıran kişi tarafından ödeniyor, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar emeklilik ve genel sağlık sigortası primlerini ödeyebiliyorlar. Dolayısıyla evine düzenli olarak ev hizmetlisi almayan ancak ayda 5 - 6 gün süreyle eve gelip ev hizmetlerini yürüten kişi için ev sahibi, gün başına yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna prim ödemek durumunda. Ev hizmetlisi isterse ev sahibinin ödediği primlere ilave olarak emeklilik ve genel sağlık sigortası primlerini de ödeyerek sigortasını tamamlayabilir ve emekliliğe hak kazanabilir.