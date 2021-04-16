Emeklilik için büyük fırsat! Başvuran...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Büyük destek. Artık emekli olabilecekler. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecekler. Başvuru yapılması yeterli olacak. Hükümet, "Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği" projesi ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir rolü olan sigortalı çoban istihdamını artırırken, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "sürü yönetimi eğitimi" alanların sayısının 42 bine ulaştığını belirterek, geçen yıl çoban istihdam desteğine 12 bine yakın yetiştiricinin başvurduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı çoban istihdamının artırılması amacıyla eğitim ve destek projesi ile binlerce kişiye sigortalı çalışma fırsatı yarattı. Hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve bilinçli beslenmeyle verim artışını sağlamak, özellikle kuzu kayıplarını en aza indirmek için düzenlenen sürü yönetimi eğitimiyle üç yıllık dönemde yaklaşık 120 milyon lira destek sağlandı. Bu destek hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi çalıştırması halinde devlet tarafından hibe veriliyor. Çoban istihdam eden 5 bin 400 işletmeye 2018 yılında 28 milyon lira, 2019 yılında 7 binin üzerinde işletmeye yaklaşık 36 milyon lira, geçen yıl da 12 bine yakın işletmeye 53 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Bu eğitimler il ve ilçe tarım müdürlüklerinde, halk eğitim merkezlerinde veriliyor. Sürü yönetici istihdamı desteği için başvuru yapan işletmenin istihdam ettiği çobanın sigorta primini 5 ay süreyle yatırmış olması gerekiyor. Desteğe başvuran işletmenin kayıtlı 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip olması gerekiyor.

42 BİN KİŞİ ÇOBANLIK EĞİTİMİ ALDI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği" kapsamında geçen yıl yaklaşık 12 bin yetiştiricinin başvuru belirterek, "Programa bugüne kadar yaklaşık 42 bin kişi sürü yönetimi elemanı eğitim programına katılarak başarı ile tamamladı. Bu eğitimler il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde, halk eğitim merkezlerinde yapılıyor. Eğitimler planlamalar doğrultusunda devam ediyor. 2020 yılı Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği kapsamında bu desteğe başvuran işletmenin kayıtlı 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip olması gerekiyor. Tebliğ kapsamında sürü yöneticisi desteği için hiçbir işletme ile bağı olmayan çobanın köy/mahalle sürüsü çobanı olarak başvurusu yapması sağlanmıştır" dedi.