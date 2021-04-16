Tarım ve Orman Bakanlığı çoban istihdamının artırılması amacıyla eğitim ve destek projesi ile binlerce kişiye sigortalı çalışma fırsatı yarattı. Hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve bilinçli beslenmeyle verim artışını sağlamak, özellikle kuzu kayıplarını en aza indirmek için düzenlenen sürü yönetimi eğitimiyle üç yıllık dönemde yaklaşık 120 milyon lira destek sağlandı. Bu destek hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi çalıştırması halinde devlet tarafından hibe veriliyor. Çoban istihdam eden 5 bin 400 işletmeye 2018 yılında 28 milyon lira, 2019 yılında 7 binin üzerinde işletmeye yaklaşık 36 milyon lira, geçen yıl da 12 bine yakın işletmeye 53 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Bu eğitimler il ve ilçe tarım müdürlüklerinde, halk eğitim merkezlerinde veriliyor. Sürü yönetici istihdamı desteği için başvuru yapan işletmenin istihdam ettiği çobanın sigorta primini 5 ay süreyle yatırmış olması gerekiyor. Desteğe başvuran işletmenin kayıtlı 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip olması gerekiyor.
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Emeklilik için büyük fırsat! Başvuran...
16 Nisan 2021 Cuma - 10:58 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 10:58
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Büyük destek. Artık emekli olabilecekler. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecekler. Başvuru yapılması yeterli olacak. Hükümet, "Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği" projesi ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir rolü olan sigortalı çoban istihdamını artırırken, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "sürü yönetimi eğitimi" alanların sayısının 42 bine ulaştığını belirterek, geçen yıl çoban istihdam desteğine 12 bine yakın yetiştiricinin başvurduğunu açıkladı.
42 BİN KİŞİ ÇOBANLIK EĞİTİMİ ALDI
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği" kapsamında geçen yıl yaklaşık 12 bin yetiştiricinin başvuru belirterek, "Programa bugüne kadar yaklaşık 42 bin kişi sürü yönetimi elemanı eğitim programına katılarak başarı ile tamamladı. Bu eğitimler il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde, halk eğitim merkezlerinde yapılıyor. Eğitimler planlamalar doğrultusunda devam ediyor. 2020 yılı Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği kapsamında bu desteğe başvuran işletmenin kayıtlı 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip olması gerekiyor. Tebliğ kapsamında sürü yöneticisi desteği için hiçbir işletme ile bağı olmayan çobanın köy/mahalle sürüsü çobanı olarak başvurusu yapması sağlanmıştır" dedi.
ÇİFTÇİ DANIŞMANLARI İŞ BAŞINDA
Gelişmiş ülkelerde çiftçilere yeni teknolojileri, metotları da öğretmek için uygulanan "ziraat koçluğu" sistemi artık Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Ziraat mühendisliği, bitkisel, hayvansal üretim bölümü mezunu tarım danışmanları üreticilerin her türlü sorunuyla ilgilenirken, ziraat modası, nitelikli üretim konularında da destek veriyor. Bakan Pakdemirli, yaklaşık 6 bin kişinin tarım danışmanı sertifikası aldığını belirterek, "Kovid-19 koşullarında, uzaktan eğitim araçlarının etkin kullanımında tarım danışmanları büyük fayda sağlıyor. Tarımsal üretimdeki yeni teknoloji ve yöntemlerin çiftçilere benimsetilmesi temel amaç" dedi.
HEDEF 2 MİLYON ÇİFTÇİ
Bakanlığın destek verdiği sertifikalı danışmanlardan hizmet alanların sayısı 100 bine yaklaşırken hedef 2 milyon çiftçinin tamamına ulaşmak. Çiftçi eğitim hizmetleri de veren danışmanlar, tarla günleri de düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke çapında tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi kurulduğunu belirtti. Bakan Pakdemirli, 2021 için tarımsal yayım ve danışmanlık desteği başvurularının devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl bu kapsamda bin 116 danışman çalıştı. Danışmanlık hizmetleri, talep eden üretici örgütü, ziraat odası, serbest tarım danışmanı yetki alarak sunuyor" değerlendirmesini yaptı.
KİMLER ZİRAAT DANIŞMANI OLABİLİR?
Ziraat meslek, teknik liseleri veya ziraat mühendisliği, hayvansal, bitkisel üretim bölümü mezunları tarım danışmanı olabiliyor. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavına girerek en az 70 puan almak gerekiyor. Ziraat koçları serbest çalışabildikleri gibi ziraat odası, kooperatif, birlik ve benzer kurumlarda çalışabiliyor. Bugün yaklaşık bin 100'ün üzerinde ziraat odası, üretici örgütü, serbest tarım danışmanı tarımsal danışmanlık sunmak üzere yetkilendirilmiş durumda. Çiftçi eğitim hizmetleri, sertifikalı tarım danışmanları aracılığıyla veriliyor. (Sabah)