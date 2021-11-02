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Emeklilik fırsatı! Yüz binlerce öğrenciyi kapsıyor
Emeklilik için önemli fırsat! Emekli olmak isteyen üniversite öğrencilerini kapsıyor. 1.5 milyona ulaşan staj yapan gençlerin mezuniyet sonrası işgücüne katılımını daha cazip hale getirilecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Üniversiteli gençlerin istihdamını artırmak, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yetenek yönetim sistemi teşvik edilecek.