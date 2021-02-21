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Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

21 Şubat 2021 Pazar - 7:12 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 7:17

Yüz binlerce kişi için güzel haber. 6 yıl erken emekli olma imkanı sunuluyor. SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. Erken emeklilik fırsatından yararlanmak için başvuru yapılması gerekiyor. Çalışmaya başlayan birçok kişi belirli bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Erken yaşta emekli olmak isteyenler için ise bazı imkanlar bulunuyor. 6 yıla kadar erken emekli olunabiliyor. Bu haktan yararlanabilmek için ise 3 kriterin sağlanmış olması gerekiyor. İş hayatında kadınların daha fazla yer almasını sağlamak için bazı kolaylıklar sağlanıyor. Özellikle anne olan kadınlar için sunulan en önemli fırsatlardan biri erken emeklilik imkanı. Bu haktan evlat edinen kadınlar da yararlanabiliyor. Kadınlara 6 yıl erken emekli olma fırsatı tanınıyor.


SGK’lı, Bağ-Kur’lu ve kamuda çalışan yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Erken emekli olma fırsatı! 6 yıla kadar erken emekli olmak isteyen çalışanlar başvuru yaparak yararlanabiliyor. 
 
Annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandıran ve emeklilik imkanı sağlayan doğum borçlanmasıdır. Bu haktan faydalanabilmek için 3 kriterin oluşması gerekiyor. Birincisi, anne doğumdan önce sigortalı bir işte çalışmalı veya staj sigortası yapılmış olmalı. İkincisi, doğumdan sonra annenin çalışmıyor olması gerekiyor. Yani doğumdan sonra sigorta primlerinin ödenmemiş olması lazım. Üçüncü olarak bebeğin yaşaması şartı bulunuyor.
 
2160 prim günü kazanıyor
 
Buna göre, sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Her bir çocuk için 720 gün, 3 çocukta ise 2160 gün prim kazanmak mümkün. Böylece prim eksiği olan kadın 6 yıl çalışmak yerine 3 çocuğu varsa doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabiliyor. Daha önce sadece SSK’lıların yararlandığı bu hak, memur ve Bağkur'lu annelere de tanındı. Tek çocuk için borçlanma yaklaşık 27 bin lira.
 
Evlat edinen için de var
 
Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.
 
Engelli çocuğu olan
 
Ağır engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008’den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun, sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şartı aranıyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur’u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.
 

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